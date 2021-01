João Henriques garante: "O jogo vai ser realizado. Vim agora do relvado"

Jogo com o Farense não se realizou devido ao gelo no relvado

Treinador do V. Guimarães assegura que o relvado já está em condições para a partida com o Nacional.

Depois do adiamento, por duas vezes, do jogo com o Farense, por causa de gelo no relvado, o treinador do V. Guimarães garantiu, em conferência de imprensa, que o embate com o Nacional - jogo em atraso da 12.ª jornada - vai acontecer.

"O jogo que vai-se realizar com toda a certeza", afirmou. A garantia foi dada depois de o próprio João Henriques ter verificado o estado do tapete verde. "Acabei de vir do relvado, está em condições, já não há gelo. As pessoas foram de uma extraordinária competência para tratar de tudo. Verificámos que, apesar da chuva, que não sabemos se vem ajudar ou piorar, o relvado está bom e podemos jogar. Só se houvesse uma mudança climática extraordinária, que não está prevista. O relvado vai estar em condições para jogar amanhã (quinta-feira)", referiu.