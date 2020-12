João Henriques fala em penálti sobre Maddox e da paragem da I Liga

João Henriques (treinador do Vitória de Guimarães), após triunfo por 1-0 sobre o Portimonense.

Consistência e controlo: "Tivemos a consistência que eu pedia na antevisão. Era preciso consistência e equilíbrio emocional. Foi isso que aconteceu hoje. Dominámos e controlámos o jogo na primeira parte. Na segunda, controlámos o jogo. Não permitimos ao adversário que criasse qualquer oportunidade de golo. As vitórias, o não sofrer golos, o facto de voltarmos a ganhar em casa dão confiança e estabilidade".

Margem para melhorar: "Do outro lado, estava um adversário com um treinador competente [Paulo Sérgio]. O campeonato tem equipas boas e é preciso dar mérito ao adversário. A ideia para a segunda parte era marcar mais e não sofrer. Temos de ir aos últimos desaires caseiros [Braga, por 1-0, e Sporting, por 4-0] para encontrar golos sofridos. Também queríamos ter mais bola e criar situações de finalização, mas não o fizemos. Temos margem para melhorar".

Contra-ataque: "O processo defensivo da equipa está adquirido. Quando a equipa se desmultiplicou no ataque, nunca permitiu transições ao adversário. O adversário também é reconhecidamente forte nas bolas paradas e anulámos isso. As boas decisões [no contra-ataque] são tão melhores quanto a confiança que existe. Tínhamos de um "handicap' de duas derrotas seguidas em casa. Com os pontos e o prolongar da qualidade de jogo, os jogadores vão melhorar nesse aspeto para criarmos ainda mais situações de finalização. Tivemos situações mais perigosas do que o adversário na segunda parte, indo menos vezes à baliza, mas queremos mais. Queríamos um resultado mais avultado, mas a nossa performance foi positiva no global".

Lance nos últimos instantes da partida: "Na minha opinião, a falta [sobre Jacob Maddox, aos 90+4 minutos] é para grande penalidade. Não sei se haveria fora de jogo. Mas tinha de ser assinalada falta para o videoárbitro analisar depois".

Paragem da I Liga: "O campeonato vai parar, mas não vamos parar os jogos. Vamos ter jogos para duas competições em que queremos permanecer [Taça de Portugal e Taça da Liga]. Queremos continuar a ganhar, a manter a baliza a zeros, a marcar mais golos, de preferência, e a passar as duas eliminatórias. Quando regressarmos ao campeonato, vamos olhar para os 19 pontos. Temos 16 e vamos querer somar os três pontos [na próxima jornada, com o Santa Clara]".