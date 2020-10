Treinador do V. Guimarães, em abordagem ao dérbi com o Braga, realizado este domingo, lamentou a passividade da equipa vimaranense na primeira parte e considerou que o resultado negativo não correspondeu à prestação vitoriana na segunda parte em comparação com a do adversário

Partes distintas: "Demos uma parte de avanço ao Braga. É uma equipa que gosta de fazer a primeira e a segunda fase de construção e não fomos agressivos. Na segunda parte, o braga já não conseguiu sair a jogar desde trás. Temos que prolongar esta segunda parte no futuro, mas temos também que dar mais, ser mais agressivos e ser mais eficazes na finalização. Não me deixa nada satisfeito este resultado, pois pela segunda parte merecíamos mais. Fomos muito mais equipa na segunda parte, mas o Braga dominou a primeira. O resultado é muito injusto. O Vitória vai ter que prolongar estes segundos 45 minutos, tem que ser uma equipa pragmática, eficaz e agressiva, não tão macia como foi na primeira parte. A mensagem está a passar mas ainda não foi consolidada. Não ficamos satisfeitos por não vencer em nossa casa. Este tem que ser o nosso castelo definitivamente."

Resposta dada: "Em 11 dias de trabalho ainda não deu para consolidar as ideias. Para conquistar os pontos que queremos, tem que ficar bem consolidado o trabalho que começamos a fazer. Ainda não está numa fase consistente, mas a equipa já demonstra estar a assimilar e comprometida com o trabalho. Impedimos o Braga de sair do seu meio-campo muitas vezes. Temos que ser assim em casa e em fora. Vamos continuar a ser persistentes para brindar os nossos adeptos, que tanta falta fazem. Temos que puxar os adeptos para que estejam connosco e assumir a imagem de uma equipa sem medo, que assume riscos e que joga praticamente no último terço do adversário, superando as dificuldades. No próximo jogo, vamos ter muito mais tempo de qualidade e conquistar os três pontos em Barcelos. Não vale a pena olhar para trás, temos um percurso longo para percorrer."