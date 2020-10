João Henriques destaca uma estreia no Vitória: "Fantástica, mas não uma surpresa"

Novo treinador do V. Guimarães lançou Zié Ouattara no onze inicial do jogo com o Boavista.

Com a chegada de João Henriques ao comando técnico do Vitória de Guimarães, uma estreia no onze titular dos vimaranenses: Zié Ouattara foi lançado de início no posto de lateral-direito, suprindo a ausência de Sacko, que testou positivo à covid-19.

Após a vitória sobre o Boavista, o novo treinador avaliou a prestação do jogador marfinense, de apenas 20 anos, tecendo-lhe rasgados elogios, mas sem mostrar surpresa.

"[A estreia] Foi fantástica. Surpreendemos na opção, mas quem trabalha com ele durante a semana sabe o que está ali. Estamos a criar uma família enorme e iremos aproveitar estes potenciais talentos que estão a ser trabalhados na academia. Foi uma semana de análise profunda disso mesmo e para nós não foi surpresa", afirmou Henriques.