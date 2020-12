Declarações de João Henriques, treinador do V. Guimarães, após a vitória por 4-0 sobre o Santa Clara.

Evolução: "Nós já tínhamos vindo a dizer que estávamos melhor nos últimos jogos. Esta é a terceira vitória consecutiva para o campeonato, sem golos sofridos, é importante referir isso, com a equipa a crescer. Depois surgiram as taças pelo meio. Tínhamos de vir aqui nesta altura e pelo menos sermos mais eficazes e mais pragmáticos, porque são os pontos que nos vão alimentar. Isso foi uma questão clara: se fossemos eficazes como fomos, estaríamos mais perto de vencer, porque as oportunidades nós estávamos a criá-las."

Quarto lugar: "Este crescendo do clube na competição, no campeonato, dá-nos um quarto lugar à condição e dá-nos a estabilidade ainda para mais dentro do projeto que é o Vitória. O Vitória termina o jogo com média de idades de 22 anos e isso para nós é extremamente importante."

Poucos golos sofridos: "A chave do jogo está no primeiro golo, quem fica na frente do marcador, fica mais fácil. E nós, como reflexo do que tem acontecido anteriormente, somos das equipas com menos golos sofridos do campeonato, somos uma equipa que fecha muito bem os espaços aos adversários."