João Henriques critica horário do Braga-V. Guimarães: "A essa hora os miúdos têm de ir para a cama"

Declarações de João Henriques (treinador do Vitória de Guimarães) após o Vitória de Guimarães - Boavista (2-1), jogo da 21.ª jornada da I Liga

O dérbi minhoto: " O próximo jogo em Braga é para o ganhar, com a mesma atitude. Vamos defrontar uma equipa muito forte, muito boa, mas estamos cá para a luta, seja como for. Estaremos assim até ao final do campeonato. Vamos preparar todos os jogos com profissionalismo."

O dérbi às 21h45: Estes horários [Braga-V. Guimarães, às 21:45 de 9 de março, uma terça-feira] não são benéficos para o futebol português. A formação está a atravessar um momento difícil devido à pandemia. Estamos possivelmente a perder miúdos que seriam o futuro do futebol. A essa hora, têm de ir para a cama para no dia seguinte irem para as aulas. E não podem ver o jogo. É uma hora demasiado tardia, a uma terça-feira, onde existem muitas horas para se jogar. Sei que não se pode jogar à hora da Liga dos Campeões, mas, noutros países, joga-se a outras horas. Pelo que sei, é uma questão de cariz financeiro".