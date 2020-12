João Henriques conta com Pepelu e Poha para o Portimonense

Médio espanhol recuperou de um problema físico sofrido em Tondela, jogo que o francês falhou por lesão.

Pepelu recuperou totalmente de um problema físico sofrido em Tondela e que o impediu de treinar normalmente durante a semana e entrou assim nos planos de João Henriques, treinador do Vitória de Guimarães, para a receção, este sábado, ao Portimonense.

A outra novidade da lista de 22 convocados do Vitória é o regresso de Poha. Utilizado em cinco jogos oficiais na presente época, o último dos quais frente ao Sporting, em 7 de novembro (derrota por 4-0), o francês, de 23 anos, regressa às opções do treinador João Henriques para o jogo de sábado, após ter falhado a visita ao Tondela, na jornada anterior, jogo em que os vimaranenses venceram por 2-0. Poha substituiu na convocatória vitoriana o defesa central Yann Bisseck, ainda sem qualquer minuto jogado em 2020/21.

O lateral esquerdo Mascarenhas e os médios Mikel Agu, Wakaso e Joseph continuam ausentes dos relvados por lesão.

O encontro da nona jornada da I Liga portuguesa entre Vitória de Guimarães, sexto classificado, com 13 pontos, e Portimonense, 16.º, com sete, começa às 15h30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de António Nobre, da AF Leiria.

Lista de convocados:

Guarda-redes

Bruno Varela, Matous Trmal e Jhonatan

Defesas

Sacko, Suliman, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, Sílvio e Gideon Mensah.

Médios

Pepelu, Dénis Poha, André André, Miguel Luís, Janvier, Jacob Maddox e André Almeida.

Avançados

Marcus Edwards, Rochinha, Ricardo Quaresma, Lyle Foster, Noah Holm e Bruno Duarte.