João Henriques confirma ausência de peso frente ao Benfica

André André não estará apto para o jogo do Vitória de Guimarães contra os encarnados.

João Henriques garantiu esta terça-feira que André André não estará em condições para defrontar o Benfica, amanhã, quarta-feira, em jogo dos oitavos de final da Taça da Liga agendado para as 21h00.

O médio está a contas com uma gastroenterite, não tendo já defrontado o Santa Clara, no jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal que ditou a eliminação do emblema minhoto.

"O André continua muito debilitado e não está disponível. É uma baixa confirmada", afirmou.

O treinador do Vitória falou ainda sobre a ineficácia frente aos açorianos e falou do que seria a "cereja no topo do bolo", com o Benfica:

"Às vezes aquela pontinha de sorte também não aparece. No último jogo pagámos essa ineficácia. Se for com 1-0, é perfeito, se tivermos de ir às grandes penalidades e passarmos, perfeito, mas a cereja no topo do bolo era passar com golos."