João Henriques comenta declarações de Pinto Lisboa: "Sou um treinador tranquilíssimo"

Treinador do V. Guimarães comentou as declarações de Miguel Pinto Lisboa, presidente do clube, que exigiu uma resposta da equipa face aos recentes resultados negativos.

Na antevisão da receção, esta sexta-feira ao Boavista, na abertura da 21.ª jornada, João Henriques comentou as declarações de Miguel Pinto Lisboa, presidente do clube que afirmou esta semana que "o Vitória tem de dar uma resposta imediata" ao ciclo negativo de cinco jogos sem vencer.

"Normalmente, não temos que comentar as declarações do presidente. São afirmações convictas do nosso líder. A partir daí, só dizer mais isto. No dia em que cheguei foram essas as palavras que eu ouvi. Responsabilidade, rigor e é isso que passa para o balneário, respostas sempre imediatas a períodos menos positivos ou negativos como o atual. É o Vitória. Grande exigência e preparados para essa grande exigência com grande responsabilidade. Ouvi isso no primeiro dia, no segundo, no terceiro, na segunda semana, na quarta, por aí fora, até ao dia de hoje, foi apenas tornado público aquilo que é uma mensagem diária dentro do nosso grupo de trabalho".

O presidente também afirmou que o grupo e, consequentemente, a equipa técnica, têm a confiança da Direção. É um treinador tranquilo?

"Tranquilíssimo. A mesma confiança foi transmitida no primeiro dia quando cheguei, caso contrário não tinha sido contratado. É a mesma mensagem que tem sido passada diariamente. Nós todos temos grande confiança, sabemos para onde vamos, sabemos onde queremos ficar no final e é esse o nosso foco. Vamos cumprir com as exigências do clube, com as exigências internas do grupo. Vamos estar no sítio em que merecemos estar e onde todos desejam estar".

Quais são os objetivos concretos do Vitória?

"O Vitória vai querer estar nos lugares que sempre desejou estar, de acesso à Liga Europa. Ponto final, parágrafo. Queremos ganhar todos os jogos e vamos ter responsabilidade máxima em todas as competições, neste caso na Liga. O objetivo é claro. O Vitória não vai jogar para ficar no sétimo, oitavo ou nono lugar. O Vitória vai lutar pelo melhor lugar possível, desde o primeiro aos restantes que dão acesso à Liga Europa. Daí para baixo não queremos".