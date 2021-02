João Henriques após o Vitória-Boavista: "É bom que não falte a internet em Guimarães"

Declarações de João Henriques (treinador do Vitória de Guimarães) após o Vitória de Guimarães - Boavista (2-1), jogo da 21.ª jornada da I Liga

Sobre o jogo: "Fizemos 90 minutos muito bons, onde só falhámos na finalização. Sofremos um "soco no estômago' com um primeiro golo do Boavista. Foi mostrado o caráter da equipa. Perante a adversidade no "marcador', a equipa deu a volta ao resultado, mas ainda esteve perto de sofrer um golo que poderia desvirtuar o que fizemos nos 90 minutos."

A melhoria exibicional: Deveu-se às prestações individuais e coletivas. O plano estratégico foi cumprido na plenitude, com a conquista dos três pontos. Quando não se conquistam os três pontos num jogo destes, aparece uma "névoa' perante o jogo da equipa. A vitória foi categórica, justa, clara. No cômputo geral dos 90 minutos, foi provavelmente a vitória mais segura e concisa em casa. Mas com o Rio Ave, em casa, estávamos a fazer um jogo idêntico, sofremos dois golos e tudo foi diferente [derrota por 3-1]. Foi a estratégia do Rio Ave que foi melhor."

A tarja: "Ganhar ou ganhar [relativamente a uma tarja à entrada do Estádio D. Afonso Henriques] é uma questão interessante, porque o apoio dos adeptos é um ato de motivação extra. Qualquer questão vinda de fora é sempre boa para sentirmos que estão connosco, no incentivo, na exigência, a criticar-nos. É sempre bom."

O festejo: "Havia certa inibição dos jogadores [quanto ao festejo efusivo do segundo golo], porque temos tido falta de sorte em alguns momentos e sido injustamente criticados noutros. A equipa tem feito um trabalho fantástico nos últimos três meses. Muita gente colocou em causa o trabalho desenvolvido por resultados menos bons e exibições menos boas nos últimos três jogos. Era importante jogadores no campo, jogadores no banco, equipa técnica e administração festejarem."

A internet: "É bom que não falte a 'net' em Guimarães [para ver esse momento]. Na última semana, a Internet [em Guimarães] funcionou com muita força, com muita gente a duvidar do nosso trabalho. O Vitória é um clube grande, tem imensa exigência e precisa de muito apoio. Nos últimos sete anos, o Vitória só conseguiu à 21.ª jornada ter mais de 35 pontos por uma vez. Temos um grupo novo. Queremos ser agressivos e esclarecidos sempre, mas nem sempre é fácil."