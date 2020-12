João Henriques antevê mais um duelo com o Santa Clara: "Sem qualquer tipo de vingança..."

Treinador do Vitória em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo frente ao emblema insular (segunda-feira, 19h45).

Foco principal do Vitória de Guimarães: "O foco está naturalmente exclusivo no campeonato. Temos de olhar para o que fizemos no último jogo e potenciar o que fizemos de bom, nomeadamente a criação de situações de finalização, que foram inúmeras. Queremos voltar a criá-las e sermos mais eficazes. Isso dará um resultado diferente. Sem qualquer tipo de "vingança", queremos voltar a vencer. Isso dar-nos-ia uma boa sequência de resultados no campeonato. Esta interrupção do campeonato, apesar de termos feito bons jogos como o da Luz, não nos deu nada."

Crescimento: "Queremos dar sequência ao crescimento da equipa, que tem vindo a melhorar de jogo para jogo. Queremos sempre aliar as questões exibicionais ao resultado. Queremos ser pragmáticos neste jogo com o Santa Clara e trazer os três pontos para Guimarães."

Diferenças para o jogo da Taça de Portugal, que o Vitória perdeu 1-0 com o Santa Clara: "Não vejo grande diferença. Queremos vencer nas taças e queremos vencer para o campeonato. A margem de erro naquele jogo era zero. Para nós, que queremos ganhar, a margem de erro volta a ser zero. Não queremos voltar a desperdiçar pontos, nem oportunidades para darmos passos em frente. A grande diferença será o palco em que vamos jogar. As características do Estádio de São Miguel são diferentes das características do Estádio D. Afonso Henriques. Conheço bem o relvado do Estádio de São Miguel, conheço bem as condições climatéricas, que são difíceis. Isso pode alterar o cariz do jogo e o plano estratégico."

Vento nos Açores: "A questão do vento, quando está presente, dificulta muito qualquer equipa. É uma questão de adaptação ao momento."

Elogios ao Santa Clara: "Conhecemos o adversário, os pontos mais fortes e mais fracos. Não é por acaso que o Santa Clara, nos últimos dois anos e também neste início de época, tem feito mais pontos fora de casa do que em casa. Em casa, é uma equipa que vai muito mais à procura do resultado. Fora, é mais pragmática, espera mais pelo erro adversário e procura o contra-ataque. Em casa, tenta assumir o jogo e expõe-se mais."

Daniel Ramos: "O Daniel é um treinador experiente e sabe como conquistar pontos na I Liga para atingir os objetivos pretendidos. A equipa está junta há muito tempo e os jogadores conhecem-se bem. É uma equipa tranquila na tabela, coletivamente bem organizada, que vai tentar repetir o resultado de há uma semana."

A importância de marcar primeiro: "Se fizermos uma análise estatística, a maioria das equipas que marca primeiro vence. Por alguma razão se diz que "virar" jogos é muito difícil. Quem marca primeiro tem o conforto de jogar segundo o plano estratégico. O momento mais difícil de trabalhar é sempre o ataque posicional. Esse é o momento em que temos mais risco. Podemos perder bola e permitir ao adversário transições rápidas. Quem está a defender, se estiver bem organizado, com boas coberturas, dificulta muito qualquer equipa. Nessas situações, as equipas mais fortes nem sempre conseguem vencer os supostamente mais fracos. Mas o momento ideal para se fazer o golo é qualquer altura. Claro que se fizermos no fim já não há oportunidade de recuperar."

Integração do Óscar Estupiñan: "Estamos muito satisfeitos com a integração do Óscar Estupiñan]. É um bom elemento para juntar a este grupo. É mais um bom jogador. O Bruno teve a mialgia de esforço. Agora está disponível. Estando bem, todos eles podem-nos ajudar muito. Quando a equipa sofre muitos golos, a culpa é do guarda-redes e dos centrais. Quando não se marca, a culpa é do ponta de lança. Isso é errado. Começa-se a defender na linha mais avançada. Ofensivamente, se não colocarmos bem as bolas para o avançado finalizar, é impossível ele finalizar. A questão do coletivo é muito importante. O Óscar entrou muito motivado e o Bruno já marcou dois golos e vai fazer mais. Temos dois jovens que estão a trabalhar bem. E eles vão melhorar à medida que o coletivo melhora. Nos últimos jogos, o coletivo tem melhorado, o que se reflete nas situações de golo criadas. No lance do golo contra o Benfica, a chegada à área tem cinco jogadores. Antes, chegavam um ou dois. A equipa está hoje mais preparada para ganhar mais vezes."

II Liga e Campeonato de Portugal: "Olhamos para a II Liga e para o Campeonato de Portugal com muita atenção. Gostamos de ver os nossos jogadores ter bons desempenhos, mesmo em situação de empréstimo. Vamos olhar ao que é melhor para o Vitória, seja em janeiro, seja no final da época."