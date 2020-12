João Henriques aborda Estupiñán e garante: "Temos um projeto com 60 ou 70 jogadores"

João Henriques, treinador do Vitória de Guimarães, fez a antevisão do encontro de domingo frente ao Santa Clara (14h00), alusivo à quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Expectativas frente ao Santa Clara: "Será um jogo difícil contra uma das boas equipas do nosso campeonato, com jogadores de muita qualidade. É uma equipa de jogadores maduros, que já jogam juntos há algum tempo, e que é comandada por um treinador competente. Vão tentar fazer jus ao que fizeram nas últimas épocas e conheço-os bem. Mas o Vitoria quer passar mais esta eliminatória, mesmo sabendo que teremos grandes dificuldades".

Gestão do plantel: "Da anterior para esta semana, não houve motivos para fazer qualquer tipo de gestão. Não vimos com fadiga de nada e vamos entrar com os melhores jogadores disponíveis. Depois veremos o que poderá acontecer. O espaço de tempo, de domingo para quarta-feira [jogo com o Benfica, para a Taça da Liga], será curto, mas vamos apresentar também uma equipa que ofereça garantias. Neste mês queremos fazer o melhor possível, ultrapassando os adversários nas provas a eliminar e ganhar no campeonato".

Sobre Estupiñán: "Neste momento são todos opções. Ainda não saiu a convocatória e, quem estiver apto, poderá ser opção. Temos um projeto com 60 ou 70 jogadores e, nesse sentido, qualquer jogador profissional do clube pode ser integrado na equipa A. Quem der garantias e acrescentar valor, pode ser chamado. Uns já foram para baixo e outros para cima, mas contamos com todos. Estamos muito atentos aos sub-23 e à equipa B. Não olho para as individualidades, olho é para o rendimento. Quem der mais rendimento, será eleito".