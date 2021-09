João Ferreira e o primeiro dia no V. Guimarães: "É maior do que eu pensava"

Lateral-direito foi cedido pelo Benfica e os minhotos ficaram com uma opção de compra de cinco milhões de euros.

João Ferreira fez esta quarta-feira o primeiro treino às ordens de Pepa e, em declarações ao site do Vitória, garante ter sido bem recebido.

"Estou a gostar muito de aqui estar, fui muito bem recebido pela equipa, são colegas muito acolhedores e estou a gostar muito. Acho que o Vitória é a melhor aposta para mim, que me pode vir a dar muito, assim como eu espero poder dar de volta", explicou.

Os elogios estenderam-se ao clube. "Tinha ideia de um clube grande mas é ainda maior do que eu pensava. Espero poder corresponder às espectativas e poder ajudar o clube. Posso prometer máxima entrega e empenho, e vou dar tudo por este clube e por estas cores. Estou super ansioso por jogar no nosso estádio, espero poder fazê-lo em breve".

Para João Ferreira, o ADN vitoriano está bem assimilado pelo plantel. "Sou um jogador que não gosta de perder, sou muito competitivo e acho que são as melhores palavras para me descrever. À primeira vista, o que mais me atraiu no clube foi a entrega de todos os jogadores por este emblema, são todos muito respeitadores pelo clube e dão tudo por ele", concluiu. O lateral-direito foi ceedido pelo Benfica por uma época e o Vitória ficou com uma opção de compra de cinco milhões de euros.