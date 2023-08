João Aroso em estreia no papel principal na I Liga

Em 28 anos de carreira, o técnico orienta, pela primeira vez, ainda que de forma provisória, uma equipa num compromisso da I Liga. A oficialização de Paulo Turra só acontecerá no início da próxima semana, mas não haverá vazio no banco, já que a SAD entregou ao até aqui adjunto a preparação da receção ao Gil Vicente.

O dossiê da contratação de Paulo Turra ainda não está concluído, sendo previsível que seja encerrado no início da próxima semana. A oficialização do sucessor de Moreno Teixeira fica, assim, agendada para uma altura sem a pressão da proximidade de um jogo, ainda por cima o primeiro do campeonato no Estádio D. Afonso Henriques. O treinador brasileiro conhece bem a força do ambiente dessas bancadas, apesar de ter representado, como jogador, os vitorianos por apenas uma época.

Não haverá vazio no banco, já que a SAD do V. Guimarães assegurou João Aroso no comando da equipa, a título provisório. Uma medida que acaba por ser previdente, por se tratar de um elemento identificado com o clube e, sobretudo, com os jogadores.

Para João Aroso, esta transição tem a particularidade de o colocar efetivamente, aos 50 anos, como treinador principal na I Liga, o que será estreia numa carreira quase sempre em segundo plano. Ao longo de 28 anos, cumpriu funções como adjunto ou como treinador em escalões secundários e na formação. O percurso, aliás, começou na equipa sub-15 do Pedras Rubras, quando tinha 23 anos. Já mais tarde, o treinador português trabalhou com Fernando Santos no AEK e com Paulo Bento, no Sporting e na Seleção Nacional.

Em 2016/17 era-lhe confiado o comando técnico do Braga B, na II Liga. Ficou, aí, ligado aos passos iniciais da vida futebolística de Francisco Trincão, agora no Sporting. Ao fim de duas épocas na equipa B arsenalista, Aroso partiu para Marrocos, onde assumiu o cargo de selecionador de sub-20.

O futuro colocou-o, enfim, em Guimarães, na estreia de Moreno como treinador, porque tinha as credenciais de nível IV. Segundo notícias que circularam no defeso, Aroso teria propostas de clubes do Médio Oriente para técnico principal, mas ficou. Falta saber se continuará também integrado na futura equipa técnica.

Händel pressiona substituto

Para primeiro teste, João Aroso deverá mexer na composição do meio-campo. Tomás Händel volta a estar disponível, após ausência, por castigo, na deslocação à Amadora, pelo que exerce pressão sobre o seu substituto Zé Carlos, internacional sub-21. Tiago Silva, que assinou a assistência para o golo de Jota Silva, de cabeça, no triunfo na Amadora, deverá manter a titularidade. O experiente médio foi uma das novidades no onze titular no jogo de abertura do campeonato, em detrimento de João Mendes, um dos reforços de verão.