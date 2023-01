Jejum longo de Moreno batido por... Sérgio Conceição

quipa minhota vai em sete jogos sem vencer, mas ainda longe das 12 partidas sem triunfos em 2015/16, quando o atual treinador portista, e próximo adversário, estava no banco.

Sem ganhar há sete jogos, o Vitória vai tentar colocar um ponto final na pior fase da temporada no duelo frente ao FC Porto, no sábado.

Última vitória da equipa vimaranense foi obtida precisamente antes da paragem do campeonato devido ao Mundial do Catar. Série negra já custou as saídas da Taça da Liga e Taça de Portugal.