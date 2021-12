"Janvier tem muito para dar ao Vitória", considera Fernando Meira

Ex-médio internacional acredita que o jogador, promovido à equipa principal vimaranense em 2019, "poderá vir a render alguma quantia aos cofres" do clube

Na terceira época no Vitória e segunda na equipa principal, Janvier conseguiu ser titular pela primeira vez nesta edição da Liga Bwin, ao fim de 11 jogos em que foi sempre suplente utilizado.

Depois de um total de 152 minutos e de ter feito, no máximo, 32 num jogo - no Estoril -, o médio francês foi opção inicial no Dragão, participando em 66 minutos no encontro com o FC Porto.

"Tem aproveitado bem o tempo que o treinador lhe tem dado e isso fez com que o Pepa tenha arriscado em colocá-lo a titular no Dragão porque tem vindo a merecer essa confiança e até fez uma boa dupla com o André Almeida [como médios interiores], num jogo que não foi fácil, tendo em conta a capacidade do adversário. Sem serem deslumbrantes, fizeram um jogo positivo", avaliou Fernando Meira, antigo médio formado no Vitória, que fez 59 jogos pela equipa principal antes de se transferir, em 2000, para o Benfica.

"Acredito que o Janvier tem muito para dar ao Vitória e tem argumentos para ser um dos elementos que poderá render alguma quantia aos cofres do Vitória", defendeu o ex-internacional que fez 54 jogos pela Seleção.

Fernando Meira descreveu o médio de 23 anos com um jogador com "agressividade, atitude, andamento e personalidade" e identificou as maiores capacidades de um atleta à imagem do V. Guimarães.

"É um jogador de ligação entre a linha média e a linha ofensiva, dá equilíbrio à equipa, joga bem em terrenos avançados, tem uma boa meia distância e boa visão de jogo", elogiou. "É um box to box que tem vindo a crescer e a ganhar mais dinamismo na área que ocupa no terreno de jogo. Tem aquilo que é necessário para singrar no clube e acredito que possa ser um jogador à imagem do Vitória", considerou Meira.