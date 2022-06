Janvier tem luz verde para sair do Vitória e ainda os casos de Sacko e André André

Médio francês tem um vencimento acima da média praticada no clube minhoto.

Mais vezes utilizado a partir do banco do que como titular, Janvier está no lote dos jogadores negociáveis a um custo relativamente acessível. O médio francês, contratado ao Rennes em 2019, tem um vencimento acima da média praticada no Vitória e poderá ser vendido neste verão, tal como Sacko e André André, emprestados, respetivamente, ao Saint-Étienne e ao Al-Ittihad.

O clube francês desceu de divisão e já não acionará a opção de compra do lateral, enquanto os sauditas ainda não se pronunciaram sobre o médio.

Janvier, 23 anos, apontou quatro golos e fez uma assistência em 2021/22, isto em 39 jogos realizados.