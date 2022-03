Janvier, o pé-canhão francês que "perfuma" a bola no V. Guimarães

Médio foi decisivo frente ao Marítimo e o ex-companheiro João Pedro vê nele condições para se afirmar como titular. Há mais a considerar para além da boa meia distância.

O míssil de Janvier, que valeu ao Vitória de Guimarães um precioso triunfo na Madeira, frente ao Marítimo, depressa foi registado com satisfação na Turquia. João Pedro, atualmente no Bursaspor, não perde pitada dos jogos dos minhotos e garante que a boa meia distância do médio francês, de quem foi companheiro na equipa B, não é tudo.

"Só o Luís Esteves rivalizava como pé-canhão nos bês, mas a bola ganha perfume com o Janvier. Sabe quando tem de acelerar, pausar o jogo e arriscar entre linhas. Gere muito bem os momentos do jogo", assinalou o avançado, recordando ter beneficiado de "várias assistências" do campeão europeu de sub-17, em 2015, formado no Rennes. "Normalmente, os lances de perigo começavam nos pés dele", juntou.