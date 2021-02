Janvier falha deslocação do Vitória a Paços de Ferreira com lesão na coxa

O médio Janvier, do Vitória de Guimarães, contraiu uma lesão na coxa e vai falhar a visita ao Paços de Ferreira, referente à 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, informaram este sábado os vimaranenses no sítio oficial.

Utilizado na partida anterior, na quarta-feira, diante do Farense (2-2), com 21 minutos em campo, o jogador francês, de 22 anos, sofreu uma mialgia na coxa, lesão do foro muscular, e é o único elemento a deixar a convocatória vitoriana face ao jogo mais recente.

Os 22 jogadores que o treinador João Henriques escolheu para a deslocação ao Estádio Capital do Móvel também fizeram parte das opções para a receção aos algarvios.

Além de Janvier, o Vitória de Guimarães também não dispõe do lateral esquerdo Sílvio e dos médios Joseph e Jacob Maddox, todos lesionados.

O encontro entre o Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 32 pontos, e o Paços de Ferreira, quinto, com 35, está agendado para as 15:00 de domingo, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

Lista de 22 convocados:

- Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Celton Biai.

- Defesas: Zié Ouattara, Sacko, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, Suliman e Gideon Mensah.

- Médios: Wakaso, Mikel Agu, Pepelu, André André, Miguel Luís e André Almeida.

- Avançados: Rúben Lameiras, Marcus Edwards, Rochinha, Ricardo Quaresma, Noah Holm, Bruno Duarte e Óscar Estupiñán.