Jaime Teixeira e Rui Carvalho dispensados do V. Guimarães

Diretor geral e team manager dos vitorianos deixam as funções que desempenhavam.

Jaime Teixeira, diretor geral, e Rui Carvalho, team manager, foram dispensados do Vitória de Guimarães, após a nova direção, liderada por António Miguel Cardoso, ter vencido as eleições. Embora não haja ainda acordo para a rescisão de contrato, os dois elementos da estrutura vitoriana deixaram de desempenhar funções.

Jaime Teixeira, que chegou ao clube em maio de 2021 e também representava o Vitória na direção da Liga, foi informado da decisão na sexta-feira e já não viajou com a equipa para a Madeira, onde no domingo os vimaranenses venceram o Marítimo, por 1-0. Rui Carvalho, que iniciou funções em junho de 2021, ainda acompanhou a equipa ao Funchal e no regresso foi informado da dispensa.

De recordar que Flávio Meireles, coordenador das equipas profissionais, também está de saída após as eleições, embora tenha sido convidado a continuar pelo presidente António Miguel Cardoso.

Por outro lado, Diogo Boa Alma deve assumir ainda esta quarta-feira o cargo de diretor desportivo.