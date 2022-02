Jaime Teixeira: "Acredito que o V. Guimarães vai chegar a um lugar europeu"

ENTREVISTA, PARTE I - Uma máquina muito bem organizada, num processo de continuidade na aposta na formação que tem dado resultados continua a ser o grande objetivo de Jaime Teixeira, diretor executivo do Vitória de Guimarães.

É a primeira entrevista de Jaime Teixeira desde que, no início da época, chegou a Guimarães. Dar uma ainda melhor organização ao que já vinha sendo feito é o grande objetivo.

Por que é que nunca deu uma entrevista desde que chegou ao Vitória?

-Porque mais do que estar a dar entrevistas é as pessoas verem o que se faz. Abracei o projeto do Vitória de uma forma rápida, é um projeto que tem a ver com pessoas, e com uma equipa. Também tem muito a ver com o que é o Vitória - uma energia coletiva. Todos ajudamos o clube, essa é a nossa missão.