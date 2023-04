"Já falei com André Amaro. Não temos de dramatizar, o futuro dele não está em risco"

Declarações de Moreno, treinador do Vitória, na antevisão ao jogo com o Boavista, marcado para as 20h30 de sexta-feira.

O técnico do Vitória foi esta quinta-feira confrontado com a perda por lesão de André Amaro para os próximos tempos, num duro contratempo para o jovem central, que está em risco para o Europeu de sub-21.

"Já falei com ele, são coisas que acontecem, não temos de dramatizar, o futuro dele não está em risco. O André está melhor jogador, é hoje uma certeza, não tem nada a ver com o que era há um ano. Temos de lhe dar conforto e não nos podemos precipitar. Não vale a pena falar do Europeu, se não for é porque tem de recuperar bem. Não pode haver desespero. É um ativo do clube, estamos tranquilos neste processo. Por outro lado, já temos o Bamba pronto para jogar, o que nos permite voltar ao mais confortável 3-4-3", registou Moreno, abordando ainda o recente regresso às opções de Rúben Lameiras.

"Entrou muito bem com o Paços, a razão de não ter sido opção até esse jogo foi unicamente por opção técnica. São decisões tomadas por comportamentos e rendimento, nada a ver com estatutos. O comportamento dele foi exemplar, conto muito com ele. Não jogou apenas por rendimento, se voltar a estar ao nível destes 15 minutos com o Paços vai jogar muito mais vezes. Ele reagiu com trabalho, esse é o caminho que eu gosto", rematou.