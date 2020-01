Ivo Vieira: "Jogo com o FC Porto ficou para trás, se deixou sequelas ou não..."

Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, fez a antevisão ao jogo com o Rio Ave, da jornada 18, ainda com a Taça da Liga bem fresca na memória. Objetivo é agora fazer uma segunda volta de grande nível.

Resta o campeonato: "É fundamental somarmos os três pontos, é a prioridade. É bom que se jogue bem e que se domine cada partida, mas o mais importante é ganhar, perante uma equipa competitiva e que também gosta de ter bola. O Rio Ave tem um leque de bons jogadores. Por isso, temos que acreditar muito naquilo que podemos fazer".

O Rio Ave: "Nos últimos quatro anos foi duas vezes à Europa. Tem feito campeonatos muito positivos e, tal como nós, está a lutar por esse objetivo. Vai-nos oferecer dificuldades não só pelo historial recente, mas também pela sua capacidade. Oferece muita dificuldade aos adversários em termos de posse, pelo que temos que tirar-lhes a bola. Só assim poderemos ganhar".

Sentimento do grupo depois da final-four: "Quando se pode conquistar algo e não se consegue numa meia-final da Taça da Liga, fica sempre um sentimento de tristeza e de alguma frustração. Lutámos para chegar à final, mas não conseguimos e agora há que virar baterias para o campeonato. Queremos fazer uma segunda volta mais forte do que a primeira".

Mais tempo para preparar a equipa: "Para este jogo, o espaço de tempo não foi assim muito amplo. No futuro, sim, acredito que vamos ter mais tempo para trabalhar alguns aspetos em que a equipa pode crescer. Não me vou refugiar, porém, na justificação de que antes faltou tempo. De qualquer modo, passaremos a dispor de mais tempo".

Desgaste emocional: "O jogo com o FC Porto ficou para trás. Se deixou sequelas ou não, temos é que pensar que o caminho é para a frente e a equipa teve um comportamento de bom nível. Não se limitou a defender. Esta equipa discute o jogo de igual para igual com qualquer adversário. Tem que haver por isso motivação e eu estou aqui para direcionar os jogadores para darem qualidade ao jogo".

Reforços: "Chegou há dias um atleta. É mais um jovem para rentabilizarmos. Julgo que vocês [jornalistas] já perceberam o alinhamento do clube: precisa de receitas e de rentabilizar atletas. É essa a política de quem orienta os destinos do Vitória e eu, como líder do grupo, tenho que me adaptar a essa ideia. Até ao fim do mês, podem entrar ou sair jogadores, mas eu não me posso comprometer em relação a nada. É uma situação em aberto".

João Pedro e o reforço do ataque: "Independentemente do setor, o mercado vai continuar aberto até ao fim do mês e a promoção do João Pedro é um dos grandes objetivos do Vitória. Se pudermos ir buscar mais jogadores à equipa B, tanto melhor".