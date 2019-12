Ivo Vieira: "Jogadores conhecem-me e sabem a palavra verdade"

Declarações de Ivo Vieira após o apuramento do Vitória de Guimarães para a final four da Taça da Liga.

Jogo: "A equipa conseguiu quatro vitórias e três empates, com quatro dessas partidas fora de casa. É um bom momento, mas sabemos que temos de fazer mais, porque sentimos capacidade para isso. Hoje fomos muito competentes, dominámos por completo o jogo e fomos uns justos vencedores. Fomos a melhor equipa do grupo".

Jogadores: "Em relação ao comportamento dos jogadores, há jogos que muitas vezes não saem como desejamos, seja por mérito do adversário ou apatia nossa. Hoje, a equipa entrou concentrada. O Covilhã tinha as mesmas aspirações. As minhas palavras para os atletas no último jogo [n.d.r. disse que os jogadores foram uns doutores na primeira parte do jogo com o Gil Vicente] foram normais, porque os jogadores conhecem-me e sabem a palavra verdade. Todos eles admitiram que não estiveram bem, tal como não estive; e melhorámos na segunda parte, com uma resposta à altura. Os jogadores estão de parabéns. Temos 31 ou 32 jogos disputados, há alguma saturação. Não é que os jogadores estejam cansados da competição, mas este número de jogos é quase uma época inteira. Temos que valorizar o que já fizeram".

Final four: "Estar na final four é mais um feito. Temos uma meia-final para disputar e não sabemos ainda qual será o adversário, embora com a certeza de que será um oponente de qualidade, porque é sinal de que ficou em primeiro lugar no grupo. Vamos lutar por um espaço na final. Ser em casa de um rival pouco nos importa. Não nos diz grande coisa ser em Braga e se for contra o Braga vamos jogar para ganhar".