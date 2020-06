Ivo Vieira frisa: "Pelo que tem acontecido, os jogos não são fáceis para ninguém"

Treinador do V. Guimarães pretende nesta jornada, em que recebe o Moreirense, encurtar distâncias para os concorrentes a um lugar europeu.

Na conferência de antevisão da receção, sexta-feira, ao Moreirense, Ivo Vieira assumiu que a sua equipa precisa de rever determinados aspetos para conseguir diferentes dos que obteve diante do Sporting e do Belenenses, adversários com quem empatou nas duas jornadas após a paragem a do campeonato. "Ficámos um pouco distantes do que podíamos fazer dentro do jogo", referiu, sobre a segunda parte do jogo com o Belenenses. "Temos de ser mais consistentes, mais audazes e imprimir confiança no processo. Somos uma equipa de ataque e o treinador, na abordagem ao jogo, tem que ir com esse intuito para sermos mais fortes e consistentes", adiantou.

O Vitória de Guimarães está em sétimo lugar, com 39 pontos, a quatro do quinto, o Famalicão. "Para conseguirmos perseguir e atingir o objetivo europeu temos de somar três pontos, como tínhamos no jogo passado. Infelizmente não conseguimos", lamentou o treinador do Vitória. "Vamos tentar encurtar as distâncias no que é as funções e os desempenhos para nos podermos aproximar na eventualidade de os adversários diretos não somarem pontos. Temos de fazer o nosso trabalho e somar pontos. Temos de, objetivamente, olhar para o que podemos fazer para atingir o lugar que propusemos como objetivo", adiantou.

Ivo Vieira qualificou o Moreirense como "uma equipa que vale pelo todo, competitiva" e que tem "muitos jogadores com qualidade" e que tem, por isso, sido capaz de criar "dificuldades" aos adversários. "Está a fazer um campeonato tranquilo, bom, e nós temos de estar preparados para tirarmos vantagem do que podemos fazer, respeitando o adversário, mas acreditando nas nossas potencialidades. Hoje, pelos resultados que têm acontecido, os jogos não são fáceis para ninguém", defendeu, avançando a receita para derrotar o vizinho de Moreira de Cónegos: "Temos de ser mais organizados, mais competitivos, ou no mínimo tão competitivos como o Moreirense e acreditar. Confiar no que fazemos e lutar pelo resultado".