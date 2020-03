Ivo Vieira espera um jogo de "muita luta" em Paços de Ferreira

Treinador do V. Guimarães aposta no terceiro triunfo seguido depois de derrotar Aves e Tondela.

Na antevisão ao jogo de domingo, em Paços de Ferreira, Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, começou por concordar que os triunfos sobre o Ave e sobre o Tondela deixam a equipa mais forte animicamente.

"Quando se ganha e se soma pontos há uma felicidade maior mais motivação. Foi bom acontecerem essas vitórias e vamos fazer tudo para dar continuidade às mesmas, sabendo que será um jogo que vai oferecer muitas dificuldades pelo momento do Paços e também porque joga em sua casa. Mas acreditamos e confiamos muito naquilo que podemos fazer. Vamos lutar porque essa terá de ser a palavra chave na disputa de todos os lances. O jogo terá de ter intensidade da nossa parte para o podermos levar de vencida".

Terreno poderá não estar em boas condições devido ao mau tempo

"Em termos de luta e de intensidade vamos ter que ser muito fortes pelas características daquela gente e pelas raízes do seu clube. É uma equipa intensa, muito lutadora e com qualidade. Temos que igualar esses comportamentos. O melhor que se pode levar é os nossos atletas terem capacidade para se adaptarem ao contexto do jogo e interpretarem as características do jogo. Tanto no jogo com o Aves como com o Tondela é de louvar o comportamento dos jogadores na adaptação ao estado do terreno e ao que o jogo pede".

Na primeira volta, o Paços de Ferreira foi um adversário fechado e organizado. Espera um jogo semelhante?

"Se tivermos mais espaço poderá ser mais vantajoso em alguns momentos do jogo e noutros poderemos ter mais dificuldade, porque significa que vão tentar atacar mais a nossa baliza. São momentos diferentes. Em nossa casa, perante a nossa massa associativa, é natural que os adversários baixem as linhas. Aconteceu no primeiro confronto aqui em nossa casa, acredito que será um pouco diferente, não é que possa haver maior ou menor dificuldade, mas não deixando de ser uma equipa organizada e competitiva vai tentar atacar com frequência a nossa baliza. O essencial é termos competência para fazermos mais golos do que o Paços ou marcar e não sofrer".

Fase decisiva rumo aos lugares europeus

"Preparámo-nos desde o início da época para esse desafio. Nunca vou fugir a essa responsabilidade de atingir a meta a que nos propusemos. Prepara-se com resultados positivos, temos tido ultimamente que nos permite aproximar dos lugares de cima, vamos continuar a acreditar. Não é uma tarefa fácil, mas é possível, não só pelo que fazemos, mas também dependendo do que fizerem os nossos adversários diretos. Mas acreditamos muito que podemos ter sucesso nos próximos jogos, assumindo que esse é o grande objetivo da época".

Elevado número de mudanças de treinadores na I Liga

"Só me resta dizer que é o futebol que temos, sou mais um desses que um dia me pode chegar ou não. Todos nós estamos sujeitos ao mesmo".