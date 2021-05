Ivo Vieira: "Edwards? Se estiver no seu melhor, joga em qualquer um dos grandes"

Treinador do Famalicão conheceu e orientou o virtuoso futebolista inglês do V. Guimarães quando, em 2019/20, esteve no comando técnico da equipa vitoriana

Ivo Vieira, treinador do Famalicão, asseverou que Marcus Edwards, um dos maiores talentos da Liga NOS e que orientou no V. Guimarães, poderia ter lugar nos plantéis de Sporting, FC Porto ou Benfica e gabou o perfil do jovem extremo inglês.

"É um jogador com um potencial enorme, de qualidade elevadíssima. Se for o melhor Marcus, joga em qualquer um dos grandes. Em termos de qualidade, capacidade de decisão, um contra um... Se for o normal Marcus, tem muita dificuldade em jogar no Vitória. Por aquilo que conheço do Marcus, não tem a ver só com os treinadores. Tem a ver com saber levá-lo, saber tirar o sumo que ele tem, tentar sensibilizá-lo para o que é pretendido. Se ele não o tiver, fica difícil manter um atleta com aquelas características em campo", começou por dizer, no Canal 11, o técnico famalicense.

"É um profissional excelente. Nem se acha melhor do que os outros. É um miúdo fantástico, super educado e profissional naquilo que faz. Só que não é um jogador que vai fazer um duelo para ganhar a bola de cabeça ou fazer dez piques atrás do lateral contrário. Ele trabalha, mas o registo dele é sempre o mesmo. Quando tem bola, o registo é totalmente diferente dos outros. Cumpre todos os procedimentos no treino, mas no jogo há que saber tirar o melhor dele. Deve ter maior compromisso defensivo, ajudar o colega e a equipa, mas isso cabe a quem lidera", acrescentou Ivo Vieira.

Ivo Vieira, que trabalhou com Marcus Edwards em Guimarães na época 2019/20, considerou que, "com o potencial que tem", o futebolista britânico "devia estar na equipa principal do Tottenham", clube que ainda detém 50% do seu passe.

O treinador madeirense, que já prepara a segunda época no Famalicão, julgou que o extremo do V. Guimarães, habitualmente usado nas faixas, "poderia ser um número 10 fabuloso, mas não o é porque no futebol atual faz muita falta defender".