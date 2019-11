Ivo Vieira e o empate frente ao Arsenal: "Há muita gente a falar no plano A, B, C..."

Treinador do V. Guimarães considera que os seus jogadores foram "fenomenais" frente aos "gunners".

Empate: "Não é fundamental, mas é importante que tivéssemos somado pontos. Perante o que estes atletas fizeram nos jogos da Liga Europa é injusto o número de pontos que temos. Hoje somámos um, por via do que nos tinha faltado noutros jogos, em que tivemos mais remates do que os adversários. A equipa teve coragem e todos tiveram um mérito extraordinário, mas o grande mérito vai para os 18 mil sócios, acho que ficou representado o que é o Vitória deste ano, provavelmente merecendo mais do que que têm feito. Em termos de qualidade é bem patente o que o Vitória faz. Os jogadores foram fenomenais, não ganhámos por infelicidade, mas trabalhámos para isso ante um adversário forte. Ainda faltam dois jogos, matematicamente é muito complicado. O significado do crescimento destes atletas também é importante."

Festejo do golo: "Tento transferir energias positivas com a minha ação, eu vivo o jogo, gosto de intervir, mas nesse momento foi um pouco o deitar fora a sensação negativa que tinha. A equipa jogou para ganhar e a criar situações, mas estava em desvantagem, outra vez, por golo de bola parada. É frustrante a dez minutos do fim sofrer um golo num livre lateral. Esse momento do jogo não tem sido feliz para nós. Temos de crescer, de melhorar e temos treinado esse aspeto. Vamos tentar encontrar uma alternativa e vou refletir muito sobre a mesma. Estamos há dez jogos em 23 a sofrer golos de bola parada, é muita fruta".

Arriscar: "A equipa arriscou mais, acabamos com dois pontas de lança, dois extremos bem abertos e arriscamos na linha defensiva, um contra um. A perder tínhamos de ser mais atrevidos, a equipa acreditou. Os três pontos seriam merecidos, pelo que fizemos".

Dupla Bonatini/Bruno Duarte e o futuro: "Há muita gente a falar no plano A, plano B e plano C... no abecedário todo, eu respeito essas opiniões. Mas nós só temos um plano, o de jogo, e vamo-nos ajustando ao que o jogo dá e vamos acrescentando gente na frente - não sei como se chama esse plano - e se estivermos a ganhar, podemos acrescentar com um médio-defensivo - também não sei como se chama esse plano - ou existe o plano A e muitos Bês. Eu penso nas vantagens que posso tirar de um jogo perante a organização defensiva do adversário".