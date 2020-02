Ivo Vieira e o caso Marega: "O comunicado foi explícito, não tenho mais nada a dizer"

O treinador do V.Guimarães garantiu que a semana de trabalho foi "normal como todas as outras"

A conferência de Ivo Vieira, de antevisão para o jogo desta sexta-feira, na Vila das Aves, foi dominada pelos acontecimentos no jogo com o FC Porto, no qual Marega saiu aos 71' por insultos racistas, mas o treinador do Vitória de Guimarães nunca abordou diretamente a questão, remetendo mesmo para o comunicado emitido pelo clube.



Questionado sobre a preparação para o jogo com o Aves, Ivo Vieira garantiu que "foi uma semana normal como todas as outras".



"A única diferença em relação à preparação deste jogo é o encurtamento em termos de espaço para o mesmo, porque é sexta-feira. O estado de espírito é de tristeza por não termos ganho o jogo e por aquilo que fizemos podíamos ter obtido outro resultado contra uma equipa que luta para ser campeão e, obviamente, quando não se ganha há um ambiente de maior tristeza. Como líder, compete-me alterar o estado de espírito dos jogadores e motivá-los e passar-lhes confiança para que este jogo seja diferente a nível de resultado, mas que se mantenha a mesma intensidade e o mesmo caráter naquilo que são os nossos princípios de jogo. Passou a ser uma semana normal como todas as outras porque o nosso foco é o jogo do Aves porque é fundamental conseguir somar três pontos", sublinhou.

Mais comentários para além do que fez no final do jogo com o FC Porto? "Não alterou nada o processo de preparação para o próximo jogo. Isso é que nos move e o mais importante neste momento é a preparação do mesmo e conseguir amealhar pontos. Em relação a todas essas questões, o Vitória emitiu um comunicado no qual é bastante explícito na sua posição e nada mais tenho a dizer sobre essa questão".

Manifestação de força por parte dos adeptos no jogo com o Aves "Não há dúvidas para ninguém que o Vitória é uma grande força, é uma nação, é um povo apaixonado naquilo que é a luta em prol dos resultados do clube, é bem evidente a sua paixão e a sua paixão e o próximo jogo com o Aves não fugirá à regra. Vão estar em massa, vão estar a apoiar-nos".

Análise ao Aves, adversário de sexta-feira "O Aves é um adversário vai oferecer muita dificuldade por aquilo que foram os últimos jogos, a soma de pontos que conquistou, foram muito competentes nos dois últimos jogos fora, tendo pelo meio um jogo menos conseguido contra o Rio Ave, mas temos que estar preparados para um Aves mais forte, muito competitivo, mantêm a esperança da permanência e vão lutar pelo resultado. Temos que ser muito mais fortes e mais organizados do que eles para conseguir os três pontos que é fundamental para a nossa caminhada".

Derrota com o FC Porto deixa mais marcas no clube? "Quando não ganhamos jogos deixa sempre marcas, Temos que nos agarrar ao que de bom fizemos, ao comportamento dos atletas. Nesse jogo tivemos um comportamento de grande nível, apenas o resultado não foi o que procurávamos, mas quando estamos conscientes do que fazemos preparamos bem aquilo que é o jogo e acreditamos sempre que podemos conseguir um resultado diferente. É com esse intuito que vamos jogar à Vila das Aves, levando muito do que fizemos contra o FC Porto, apenas tentando que o resultado seja diferente".

Como contrariar um adversário que luta desesperadamente pelos pontos? "É fundamental não menosprezarmos o adversário. Já fez resultados muito bons contra equipas fortes, ganhou ao Braga em casa, empatou em Famalicão, foi ganhar ao Marítimo, perdeu pela margem mínima com o Benfica e com o Sporting e é uma equipa muito competitiva, independentemente de ocupar o lugar que ocupa na tabela. Temos que ser fortes e competitivos porque estamos focados nos nossos objetivos que é chegar aos lugares cimeiros. Essa é a nossa concentração, estes dias têm sido a trabalhar nisso e nada mais do que isso".Ivo Vieira diz que "passou a ser uma semana normal como todas as outras".