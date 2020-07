Treinador do Vitória admitiu que o futuro passa por outro projeto.

Ivo Vieira admitiu, no final do encontro com o Marítimo, ganho pelo Vitória por 1-0, que a saída do comando técnico no final da época é um dado praticamente adquirido.

"Sim, de forma natural. Temos de ser muito abertos. Há muitos joguinhos à volta do que se diz e do que se faz, mas eu estou preparado para isso. Quando não se conseguem os objetivos é normal que não haja continuidade. Isso não me faz confusão. Respeito a decisão das pessoas", afirmou na entrevista rápida da SportTV.

"Provavelmente isso vai acontecer [saída do comando técnico] e aceito-o de uma forma natural. Fui profissional, trabalhei com dignidade, quis fazer o melhor, mas não consegui. Ninguém me pode apontar nada. Não conseguimos o objetivo e há insatisfação", disse ainda Ivo Vieira, que deixa o conjunto minhoto no sétimo lugar da I Liga, fora das provas europeias.