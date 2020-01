Ivo Vieira e a meia final da Taça da Liga: "É importante entrar com onze e acabar com onze"

Ivo Vieira no treino desta manhã, o último antes do jogo, amanhã, com o FC Porto.

No jogo do campeonato, no Dragão, em setembro, Tapsoba, central do Vitória de Guimarães, foi expulso no primeiro minuto.

Na antevisão do jogo das meias-finais da Taça da Liga, amanhã, com o FC Porto, Ivo Vieira mostrou confiança em chegar à final de sábado, não acredita em maus momentos ou fragilidades do adversário e fez uma comparação com a visita ao Dragão, jogo em que Tapsoba foi expulso no primeiro minuto do jogo da quarta jornada do campeonato, disputado a 1 de setembro.



"Mais importante do que o esquema tático que utilizei ou que possa utilizar agora é entrar com onze e conseguir acabar com onze. Espero um Porto forte, mas acima de tudo um Vitória confiante, acreditando na nossa ideia de jogo. Temos noção do grau de dificuldade que será criado pelo nosso adversário, acreditamos que temos condições para chegar à final. O Vitória tem as suas responsabilidades e a nossa pressão saudável de ganhar. Estamos na luta e procurar atingir o nosso objetivo".

Apoio dos adeptos

"Já é habitual o acompanhamento e a paixão dos nossos adeptos no apoio ao Vitória. Queremos vencer esta competição. Temos esta meia final que é o primeiro passo para chegar à final e vamos lutar pelo resultado para chegar à final. Temos um adversário muito competente, competitivo, já teve oportunidades para vencer esta competição e vai fazer tudo para que aconteça. Vai ser massivo o apoio que teremos em Braga. O nosso desejo é querer dar uma resposta positiva aos nossos adeptos".

Momento do FC Porto

"Esta é uma competição diferente e é a eliminar. Não há uma margem que possa ser recuperável. O objetivo primordial é ganhar e passar à final. O Vitória estamos à espera de um Porto forte, não acreditamos em maus momentos ou fragilidades, o FC Porto tem um bom plantel, muito bem orientado. Vamos continuar a jogar olhos nos olhos nos adversários, vamos lutar sempre pelo resultado e acreditando sempre no que podemos fazer. Não temos tido resultados abonatórios contra as equipas grandes, nós também o somos, e temos que o equilibrar em termos de resultados".



Vencedor da Taça da Taça da Liga ficar apurado para a Liga Europa

"Tive oportunidade de estar num espaço onde discutimos coisas a acrescentar ao futebol português. Sinto que as pessoas têm vontade que isso aconteça e está a ser proposto para que tal seja concretizado. Seria mais uma motivação para os treinadores, para os jogadores e para os clubes ter a oportunidade de o vencedor da Taça da Liga ter acesso às provas europeias".