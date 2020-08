Ivo Vieira e a conversa com adeptos do Vitória: "Prefiro estar só do que mentir"

ENTREVISTA >> Ivo Vieira aborda a polémica que surgiu quando um áudio de uma conversa com um grupo de adeptos do Vitória de Guimarães caiu nas redes sociais.

A polémica estalou quando um áudio de uma conversa entre Ivo Vieira e um grupo de adeptos caiu nas redes sociais. O treinador não nega, diz até que cometeu um erro, mas explica-se.

A divulgação de um áudio de uma conversa sua com adeptos após a derrota com o Braga, em que dizia que lhe faltavam pontas de lança com a qualidade daqueles dos rivais, prejudicou-o a si e à equipa?

-O que me vai na alma é que não posso comparar cinco indivíduos à porta de casa, não sei com que intenção, à 1h00 da manhã e que provavelmente não querem o bem do Vitória, com aquilo que é a nação vitoriana porque o Vitória é gente apaixonada, de respeito, que luta pela sua instituição.

É isso que levo do Vitória, não vou levar nada daquilo que são cinco indivíduos que aparecem por obra do acaso ou por mando de alguém à porta de minha casa e que me foram questionar"

São aqueles que sempre me deram amor e carinho e que queriam que eu continuasse no Vitória. É isso que levo do Vitória, não vou levar nada daquilo que são cinco indivíduos que aparecem por obra do acaso ou por mando de alguém à porta de minha casa e que me foram questionar. Eu, como pessoa de bem, com a minha humildade e aquilo que é a minha frontalidade, falei em descompressão e essas pessoas tiveram a maldade e o descaramento de gravar e revelar essa conversa.

Mas fez a referida comparação em relação aos seus atacantes...

-Em relação a isso, eu costumo ser sempre muito verdadeiro em relação ao que digo e com os meus atletas. Há um ditado, que não é meu, que diz que quanto mais verdadeiro fores, mais sozinho estarás. Mas prefiro estar só do que mentir às pessoas, é essa a minha forma de estar, gostem ou não. Hoje, no futebol, o que mais custa ouvir é a verdade e eu digo aquilo que sinto e aquilo que penso. Foi um erro. A questão de comparar atletas não foi para ferir aqueles que representavam a instituição que eu defendia. Normalmente, eu considero que aqueles que vão à frente são melhores e não são só os jogadores. Também os treinadores são melhores, o do Rio Ave, do Famalicão e do Braga são melhores do que eu porque ficaram à minha frente. O processo não pode estar invertido e de história vive o museu. E eu vivo da realidade. Quem é o melhor de Portugal neste momento? Não interessa se é maior ou mais pequeno, se tem mais ou menos volume, o melhor é o FC Porto. Porquê? Foi campeão. O melhor treinador? Sérgio Conceição, porque foi campeão. É assim que avalio as coisas. Só vou ser melhor do que eles, quando ficar à frente deles.