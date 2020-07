Ivo Vieira: as palavras sobre o Famalicão-Benfica e a conversa no WhatsApp

Treinador do Vitória de Guimarães fez a antevisão do embate frente ao Gil Vicente.

V. Guimarães vem de duas vitórias consecutivas: "Teremos de apelar à concentração, focando-nos totalmente no jogo, para darmos continuidade a essas duas vitórias. É para isso que jogamos em todos os jogos".

O Gil Vicente e o empate na primeira volta em cima do fim: "É um adversário muito bem orientado e vai a Guimarães à procura de pontos. O resultado será ditado em função do que nós fizemos no jogo. Teremos de estar muito concentrados e focados, com o claro objetivo de ganhar, embora respeitando o adversário".

O que mudou: "A bola começou a entrar na baliza do adversário e deixou de entrar na nossa".

Jogando o Famalicão frente ao Benfica em casa, esta jornada será decisiva? "Só nos preocupamos com aquilo que podemos fazer, não estamos preocupados com o que fazem os outros".

Quantos pontos faltam para o apuramento europeu? "Se ganharmos o próximo jogo e acabarmos a jornada no quinto lugar, poderá ser um passo suficiente, isto se os outros não ganharem os respetivos jogos. Mas eu não faço futurologia. Ainda faltam quatro jornadas para o fim do campeonato. São 12 pontos em disputa. Essa situação seria quase impossível de acontecer".

Estando o Gil Vicente na zona segura da classificação, prevê um jogo aberto? "Admito que as duas equipas vão procurar mais as balizas, mas eu não posso prever isso. O meu desejo é que seja um jogo aberto. Respeitarei, de qualquer modo, as decisões de quem estiver do outro lado, se jogarem mais fechados ou menos atrevidos. Isso também tem muito a ver com o que o jogo dá. Para bem do futebol português e também para o crescimento dos atletas, eu acho que o melhor é atacar a baliza do adversário".

Jogo com muito calor (será às 17h00): "Será uma dificuldade e vai influenciar a intensidade do jogo. Mexe sempre com o desempenho dos jogadores, mas é um problema comum a todas as equipas que jogarem a essa hora. Teremos de fazer uma gestão, hidratando e alimentando bem os jogadores, de modo a que joguem com a intensidade próxima do ideal".

Equipa não sofre golos há dois jogos e o regresso de Mikel Agu: "Se a equipa está menos romântica? O romantismo e os casamentos não são chamados para os jogos, embora vocês (jornalistas) possam utilizar muitas vezes esses termos. A equipa não estava tão disponível do ponto de vista físico como esteve numa fase intermédia da época. É normal que isso aconteça, devido ao cansaço, ao número de jogos disputados e depois à paragem do campeonato. Todos sentiram isso. A equipa segue um modelo e jogava sempre da mesma forma. A verdade é que nesta altura não vejo jogos com intensidade elevada, como se verificou noutra fase da época. Um ou outro, sim, mas nunca de uma forma tão vincada em termos gerais, como se viu numa fase intermédia do campeonato. Julgo que é isso que acontece, não tem nada a ver com a entrada de A ou B ou de uma nova estratégia".

Divulgação de uma conversa entre treinador e adeptos no WhatsApp mexeu com o grupo? "Para mim, isso não é assunto. Darei sempre essa resposta a esse tema".