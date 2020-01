Ivo Vieira após derrota com o Rio Ave: "Não ganhámos às equipas que estão acima de nós"

Treinador do Vitória de Guimarães reconheceu que a sua equipa tem de "trabalhar mais para ter melhores resultados com adversários que lutam pelos mesmos objetivos"

Ivo Vieira admitiu que o Vitória de Guimarães se desconcentrou com os dois golos sofridos em dois minutos e que, embora tenha criado muitas situações, não foi suficientemente eficaz para dar a volta ao resultado na segunda parte da receção, esta segunda-feira, ao Rio Ave.

Análise do jogo

"O Rio Ave fez dois golos em dois minutos. Até ao penálti anulado [após consulta do videoárbitro], o Vitória dominou o jogo. Depois houve alguma adrenalina com a quebra de jogo e, nesse período, houve alguma falta de discernimento na equipa. Com a paragem muito longa, a equipa arrefeceu, perdeu ritmo e quebrou animicamente. Sofremos o segundo golo que nos tirou praticamente do jogo. Ao intervalo, senti que se a equipa tivesse personalidade podia voltar ao jogo. A segunda parte foi controlada, atacámos muito, mas a verdade é que só fizemos um golo, acreditava que poderíamos inverter o resultado, rematámos muito, tivemos muitos cantos, e estivemos muito no meio campo adversário, mas não conseguimos igualar, apenas reduzir. Não é bom um jogo em casa com um adversário direto, com quem tínhamos os mesmos pontos, mas o Vitória fez na segunda parte por merecer outro resultado. As vitórias morais não nos servem de conforto, mas os jogadores trabalharam e criaram situações de golo e temos que continuar a trabalhar e acreditar que as coisas vão mudar".

Nunca ganhou aos seis primeiros classificados

"Não sei se será uma curiosidade ou uma coincidência. São factos. Não ganhámos às equipas que estão acima de nós, temos de fazer mais e acreditar naquilo que fazemos. Temos que descer à terra e perceber se somos tão fortes como eles. Eu acredito que, pela qualidade de jogo que somos mais fortes, mas temos de ser mais eficazes em todos os momentos do jogo. É uma realidade, vamos correr atrás daquilo que perdemos para tentar acrescentar pontos aos que perdemos neste jogo. Não são positivos estes resultados com equipas da parte de cima da tabela. Temos de trabalhar mais para termos melhores resultados com equipas que lutam pelos mesmos objetivos do que nós".