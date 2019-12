Ivo Vieira ameaça recorde de Luís Castro e vem aí um mês frenético

Estreante na final-four da Taça da Liga, o V. Guimarães terá pela frente um mês de janeiro frenético. Logo a abrir o novo ano, a equipa defrontará o Benfica, o adversário "predileto" de Ivo Vieira.

Chegou, viu e ganha jogos ao ritmo dos melhores treinadores do V. Guimarães neste século. Depois de ter conduzido o Moreirense a um histórico sexto lugar no campeonato, em igualdade pontual com o Vitória (52 pontos), Ivo Vieira aceitou o desafio de assumir o testemunho de Luís Castro, contratado pelo Shakhtar, e não ficou nada aquém das expectativas, estando muito perto de igualar, ou mesmo de superar, a percentagem de vitórias do seu antecessor (46,15%), reflexo de 18 triunfos em 39 partidas disputadas. Trata-se do melhor registo vitorioso neste século e o treinador madeirense entrará no novo ano com um andamento muito idêntico (45,16%), como consequência de 14 vitórias em 31 jogos disputados num espaço temporal mais apertado.

Contratado ainda sob a presidência de Júlio Mendes e legitimado no comando da equipa por Miguel Pinto Lisboa, o novo líder do clube, Ivo Vieira já deixou para trás, entre outros, os registos de Manuel Machado (43,68%), Paulo Sérgio (43,33%), estando nesta altura praticamente empatado com Manuel Cajuda (45,26%). A competência do atual treinador dos minhotos, cujo contrato expira no fim da temporada, será escrutinada durante mais cinco meses, mas o seu atual registo não deixa de ser admirável, atendendo a que o Vitória esteve envolvido em várias frentes, tendo sido a mais pesada a fase de grupos da Liga Europa, com jogos frente ao Arsenal e Eintracht Frankfurt.

Não Perca V. Guimarães "Só joguei com Klopp e ele é de outro planeta" O treinador do Liverpool preenche um espaço especial no coração de João Carlos Teixeira, assim como o Sporting, onde se formou. Já no FC Porto, nunca compreendeu as escolhas de Espírito Santo

Para não variar, o próximo mês será igualmente rico em jogos de elevada competitividade. Apurado pela primeira vez para a final-four da Taça da Liga (defrontará o FC Porto na meia-final), o V. Guimarães sonha com a conquista do troféu no fim de janeiro e, logo a abrir o novo ano, poderá mostrar o que vale na receção ao Benfica, para o campeonato. É um adversário que inspira as equipas de Ivo Vieira. Na época anterior, o Moreirense venceu na Luz por 1-3; já nesta época, o Vitória também empatou lá a zero, para a Taça da Liga.