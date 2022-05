Irmã de Rochinha pronuncia-se e pede respeito: "Já ultrapassa a barreira desportiva"

No Boavista-V. Guimarães, os adeptos axadrezados insultaram, mais uma vez, a falecida mãe de Rochinha. A irmã do avançado pede respeito pela família.

Depois do próprio jogador e do V. Guimarães terem repudiado os cânticos insultuosos dirigidos ao avançado (e à mãe) por parte de adeptos do Boavista, no jogo de sexta-feira entre os dois emblemas, também Sara Rocha, irmã de Rochinha, se pronunciou sobre os incidentes, pedindo à Liga Portugal que aja de formar a punir o comportamento dos boavisteiros.

"Também mereço respeito, Liga Portugal! Já não se trata apenas do jogador, ultrapassa a barreira desportiva! Passaram 3 anos. 3 anos! E isto continua? Só demonstra o quão pequeninos são aqueles que cantam de forma festiva a morte de alguém: "A p*** da tua mãe, Rochinha, antes a tua que a minha". Ela também é minha mãe! Mereço respeito. Merecemos respeito! Ela, mais do que qualquer um de nós, merece respeito!", pode ler-se numa publicação de Sara Rocha, na rede social Instagram.