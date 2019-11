Investimento com retorno no Vitória: "Até me comparavam com o Higuaín..."

Bruno Duarte começa a justificar o investimento da SAD (600 mil euros). Nos últimos três jogos em que alinhou, o brasileiro apontou dois golos e arrancou um penálti.

A cumprir a segunda época na Europa, depois de ter representado os ucranianos do FC Lviv em 2018/19, Bruno Duarte espantou o Emirates Stadium ao assinar, através de um pontapé violento, um dos golos que fizeram suar de pânico o Arsenal (os londrinos acabariam por vencer por 3-2), na última ronda da Liga Europa, e continua inspirado. Contra o Belenenses, voltou a faturar e, na recente deslocação a Moreira de Cónegos, precipitou um penálti que seria convertido com êxito por Tapsoba, justificando as expectativas da SAD dos minhotos, que investiu 600 mil euros na compra de 75% do passe do avançado de 23 anos. Não foi propriamente um tiro no escuro. Os dez golos que somou durante a sua aventura ao serviço do clube da Ucrânia apontavam para um avançado credível, assim como a sua formação cumprida no Palmeiras.

Pelos juniores e sub-20 do clube de São Paulo, habituou-se a lutar por objetivos elevados e teve como companheiros de equipa vários jogadores de qualidade e atualmente na berlinda, como foi o caso de Gabriel Jesus (Manchester City), concorrente direto na posição de ponta de lança dentro dos relvados e "bom amigo" fora deles, como contou à "Gazeta Esportiva", em 2016, o próprio jogador vitoriano, quando se mudou para o Taubaté, da Série A2 do Brasil. "Conheço-o [Gabriel Jesus] desde que chegou ao Palmeiras. Cara humilde, trabalhador. Não tem jogo pequeno para ele. A base do Palmeiras tem uma estrutura muito boa", vincou.

O espírito competitivo da estrela do City não será, aliás, muito diferente da forma como Bruno Duarte encara cada jogo. Por ser um avançado raçudo, que não dá nenhum lance como perdido, o 96 do Vitória chegou mesmo a ser apelidado de Higuaín (Juventus). "Sou um avançado de grande movimentação. No Palmeiras até me comparavam com o Higuaín. Busco bem as jogadas e procuro concluir com qualidade. Tanto funciono como pivô como seguro bem a bola", explicou, durante a mesma entrevista, ao jornal brasileiro, dando conta de uma experiência inesquecível que teve ainda no Palmeiras: treinar ao lado do internacional chileno Jorge Valdivia. "Nunca vou esquecer essa oportunidade", testemunhou. Os londrinos do Arsenal também não o esqueceram...