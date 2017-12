Xande Silva e Rúben Oliveira cedidos em janeiro

Extremo e médio são pretendidos por clubes da I Liga onde terão oportunidade de jogar mais.

Xande Silva e Rúben Oliveira vão ser emprestados na reabertura do mercado, em janeiro. O extremo e o médio não têm sido utilizados com a frequência que desejavam por Pedro Martins e, por isso, aceitaram a decisão da equipa técnica e dos dirigentes do Vitória de Guimarães para serem cedidos com o objetivo de terem oportunidade de competir.

Com contrato até 2021/22, Xande Silva, 20 anos, entrou na parte final do jogo da Supertaça, em Aveiro, com o Benfica, e também na jornada inaugural do campeonato, em casa, com o Chaves. Depois, nunca mais foi aposta de Pedro Martins, tendo participado em três jogos da equipa B, orientada por Vítor Campelos. O V. Guimarães tem sido contactado por alguns clubes da I Liga que estão interessados em ficar com o internacional sub-21 até ao final da época. O futuro de Xande ficará decidido nos próximos dias.

Com 23 anos, Rúben Oliveira chegou do Feirense no último verão, assinou um contrato válido até 2020/21. Na equipa principal, foi utilizado apenas num jogo - na Vidigueira, para a Taça de Portugal - e na B fez quatro jogos. Tal como Xande Silva, o médio-ofensivo tem pretendentes na I Liga.