Xande Silva assina por três anos pelo West Ham

O jogador, que estava no Vitória desde 2014, proveniente da formação do Sporting, ainda treinou ontem em Lousada, onde o plantel estagia, e aproveitou para se despedir dos companheiros

Xande Silva vai ser jogador do West Ham. O extremo luso-angolano viaja esta quarta-feira para Londres e depois de fazer os necessários exames médicos vai rubricar um contrato válido até 2021 com o clube da Premier League.

O extremo de 21 anos era um dos jogadores que não estavam nos planos de Luís Castro para fazer parte do plantel 2018/19 e, por isso, a proposta do West Ham foi aceite pela SAD do Vitória de Guimarães, num negócio que terá rendido cerca de 1,5 milhões de euros, sendo que a SAD vitoriana terá acertado ficar com dez por cento das mais-valias de uma futura venda do jogador, contratualmente ligado ao clube até 2021 e com uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros.

Contactado por O JOGO, Ulisses Santos, empresário de Xande Silva, não confirmou os números da transferência, nem que o negócio estava fechado, preferindo "guardar" para esta quarta-feira informações sobre o acordo, que esta terça-feira estava "praticamente concluído".

Ontem, no segundo dia do estágio que a equipa de Luís Castro está a efetuar no Complexo Desportivo de Lousada, Xande Silva ainda treinou de manhã e aproveitou, à tarde, para se despedir dos companheiros e da equipa técnica liderada por Luís Castro.

Desde que chegou ao Vitória de Guimarães, em 2014/15, para jogar nos juniores (13 jogos em duas temporadas), Xande Silva fez 30 jogos pela equipa principal (apenas um golo, contra o Rio Ave, em 2015/16, quando o treinador do Vitória era Sérgio Conceição) e 51 pela formação secundária, pela qual conseguiu quatro remates certeiros. No percurso das seleções mais jovens de Portugal destaca-se a participação do extremo no Mundial de sub-20 do ano passado, na Coreia do Sul.