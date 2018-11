Wakaso: a tendência parou à quinta jornada

Segue-se um jogo também ele escaldante, no Bessa, frente a outro rival do Vitória de Guimarães, o Boavista.

Totalista no campeonato e, ao mesmo tempo, o jogador com mais minutos somados na equipa do Vitória de Guimarães nesta época, o médio Wakaso tem sido uma unidade nevrálgica na manobra do conjunto de Luís Castro. O ganês, o motor da equipa, está à bica de cartões amarelos depois de ter sido quatro vezes admoestado nas cinco primeiras jornadas (viu amarelo frente a Benfica, FC Porto, Tondela e Portimonense), o que significa que nos últimos três jogos escapou incólume e, por isso, manter-se-á no onze no embate da nona jornada.

Autor do golo que deu o triunfo frente ao Tondela na sexta jornada, o médio de 26 anos não viu amarelo no escaldante dérbi frente ao Sporting de Braga e desde a quinta ronda da liga tem evitado a sanção das equipas de arbitragens. Mantém-se no onze diante do Boavista, tendo a quarta vida no fio da navalha para prolongar a sua estadia na equipa antes de cumprir castigo.

Frente a Vitória de Setúbal, Marítimo e Braga, jogos em que o Vitória não perdeu, Alhassan Wakaso chegou ao fim sem amarelos. Segue-se um jogo também ele escaldante, no Bessa, frente a outro rival do Vitória de Guimarães, o Boavista.