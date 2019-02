Vitória viu publicação de Junior Tallo e avança com processo-crime

O avançado marfinense escreveu nas redes sociais ter rescindido com o Vitória por "falta de pagamento" do salário.

A SAD do Vitória vai avançar com um processo-crime contra Junior Tallo por este ter escrito no Instagram que deixou o clube por "falta de pagamento" do salário e que não era o único "a passar pela mesma situação". Depois de ter rescindido contrato em janeiro, o avançado deparou-se na Costa do Marfim com notícias a relatarem comportamentos pouco profissionais em Portugal e reagiu na referida rede social, contando uma versão diferente dos factos que é totalmente desmentida pelo Vitória.

"A SAD vai reagir judicialmente contra o atleta para repor a verdade. É uma difamação. Também é falso que se verifiquem atrasos com outros jogadores", garantiu a O JOGO fonte oficial do clube. Celso Duarte, o agente envolvido na contratação do avançado, assegurou que o Vitória "não falhou qualquer mês" no pagamento do salário.