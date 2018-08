Vitória segura campeão europeu sub-19 com cláusula de 15 milhões

Romain tinha contrato até 2021. Vai renovar por mais duas épocas e a cláusula de rescisão triplica para 15 milhões de euros.

Romain Correia já regressou aos trabalhos no Vitória de Guimarães, integrando a equipa B às ordens de Alex Costa, que o orientou nas duas últimas épocas nos juniores do emblema vimaranense. O início da aventura no futebol profissional deu-se com confiança redobrada depois da conquista no Europeu de sub-19, e, em cima da mesa, o jovem jogador de 18 anos tem uma proposta para renovar contrato. "O Vitória falou comigo para renovar contrato e por mim renovo contrato, porque estou bem aqui e prometo dar tudo pelo clube", anunciou Romain Correia em declarações proferidas ao site do clube, destacando o objetivo de "chegar à equipa principal o mais rápido possível". Romain Correia assinou contrato profissional há cerca de um ano até 2021; já o novo contrato vincula o jogador com o Vitória por mais duas épocas e a cláusula de rescisão triplica, passando de cinco milhões de euros para 15 milhões.

Há quatro anos no Vitória, Romain fez 64 jogos em dois anos no escalão de juniores, mas, antes disso, esteve cerca de ano e meio a treinar sem poder jogar quando chegou à Cidade Berço proveniente do Castres. Nada que o impedisse de, ainda assim, se afirmar na seleção. O JOGO falou com José Milheiro, coordenador da formação da Federação Portuguesa de Futebol, que destaca a capacidade mental de Romain. "É um jogador com grande capacidade de resiliência, está pronto para lutar contra as adversidades. Tem um elevado compromisso nas suas tarefas coletivas e as exigências da posição", referiu, enumerando também as capacidades técnicas do jogador que foi totalista no campeonato da Europa: "Destaco o nível de agressividade que tem, a capacidade de identificar as características do adversário para ter sucesso no um contra um defensivo. Acima de tudo, é um jogador versátil no eixo central, o que é muito importante, tanto jogo no lado direito como no lado esquerdo."

José Milheiro prevê um futuro auspicioso ao atleta que soma 23 internacionalizações. "Levando em conta a idade, tem um nível de desempenho bastante elevado, mas terá de continuar o seu processo de aprendizagem e evoluir com jogadores de maturidade diferente e com contacto regular com jogadores seniores. Prevejo que vá fazer um percurso de elevada qualidade. É isso que todos esperam dele", vincou.