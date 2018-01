Vitória em afinações com foco na frente: dois nomes na agenda

Ataque cirúrgico ao mercado tem enfoque no processo de construção de jogo e no sector avançado. Mattheus Oliveira é a solução para o meio-campo ofensivo e Welthon ainda não saiu do radar.

A abordagem do V. Guimarães ao mercado de transferências de inverno terá de ser cirúrgica, como o próprio treinador Pedro Martins reconheceu na conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense. Nesse sentido, os alvos estão identificados, com os vimaranenses a dedicarem especial atenção ao processo de construção de jogo. Cenário que faz com que Mattheus Oliveira surja como forte hipótese, tal como O JOGO noticiou, pela polivalência que acrescenta ao plantel vitoriano. Utilizado em apenas quatro jogos no Sporting, sempre de forma incompleta, a chegada do brasileiro que deu nas vistas no Estoril está a ser negociada por empréstimo. Mattheus tanto pode atuar no lugar de Hurtado, que tem estado intermitente, a contas com problemas físicos, como nos flancos, permitindo a Pedro Martins gerir a utilização de Raphinha e de Heldon no ataque.

Por outro lado, o nome do brasileiro Welthon, do Paços de Ferreira, ainda não saiu da agenda. A contratação do avançado falhou no último dia de agosto, mas a necessidade de reforçar o ataque permanece, face ao défice de golos dos avançados. No verão, a oferta do V. Guimarães chegou aos cinco milhões de euros, com jogadores incluídos no negócio, mas a contratação não se consumou até aos derradeiros instantes do último dia. A SAD do V. Guimarães pretende acelerar estes processos.

