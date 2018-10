Venâncio corre "atrás do prejuízo" no V. Guimarães

Defesa-central está encantado "com a grandeza" do clube

Frederico Venâncio ainda não se estreou no campeonato pelo Vitória de Guimarães, mas acredita que o seu momento vai chegar. Prejudicado por uma lesão no arranque da época, o central que na época passada representou o Sheffield Wednesday reconheceu que "a lesão foi um momento infeliz", mas "são coisas que acontecem no futebol". "Abriu oportunidade aos meus colegas, estiveram bem nos jogos em que entraram, agora tenho de correr atrás do prejuízo. Tenho trabalhado bem e tenho estado a ajudar a equipa enquanto espero pela minha oportunidade", acrescentou o jogador de 25 anos que representou o V. Setúbal durante cinco épocas.

Venâncio está também consciente de que precisa de continuar a trabalhar para concretizar o objetivo de ser titular. "O grupo é muito equilibrado, os centrais são muito bons, a competição interna vai ajudar individualmente e também a equipa. Isso é o mais importante", defendeu.

Venâncio ficou agradado com a dimensão de um clube especial. "Já sabia da grandeza do clube. Aquilo que me diziam é verdade, se não até mais. Os ambientes que vivemos no estádio são únicos, vê-se em poucos estádios. A seguir aos três grandes, o Vitória é o único que consegue atingir aquele ambiente, por isso tem sido muito positivo. Estou também a gostar muito da cidade, as pessoas têm-me ajudado todos os dias, sente-se uma mística diferente que não se sente noutras cidades e isso deixa-me muito feliz", referiu.

Depois de um jogo "muito bem disputado" contra o Braga, em que "a equipa não ficou satisfeita com o resultado porque queria corresponder à vontade dos adeptos", Venâncio conta com muitas dificuldades, sábado, no Bessa, contra o Boavista. "A boa exibição deu confiança para conseguirmos atingir os nossos objetivos. Sabemos que este vai ser um jogo muito complicado, vamos encontrar uma equipa muito aguerrida, o que é típico do Boavista, já está implementado no seu ADN. Vamos ter de estar ao nosso melhor e ir lá com seriedade e com agressividade, no bom sentido, para conseguirmos os três pontos", concluiu.