"VAR? Para um determinado jogo há desculpas, para outros não há..."

Pedro Martins teceu duras críticas ao critério de atuação do videoárbitro nos jogos do Vitória de Guimarães, pedindo uma arbitragem "isenta e atenta" no dérbi de domingo com o Braga.

Pontos a separar Braga e V. Guimarães: "Não mostram [a real diferença entre Braga e V. Guimarães], mas 17 pontos, nesta fase, não esperávamos que pudesse acontecer. Não por ser o próximo adversário, mas porque gostaríamos de estar nessa posição. Na época passada, estávamos bem atrasados e acabámos por ter uma vantagem bem significativa sobre o quinto. O nosso grande objetivo é atingir uma competição europeia. Era importante e prestigiante se conseguíssemos esta época, independentemente de ficarmos em quarto ou quinto. Não deixa de ser prestigiante uma competição europeia na história deste grande clube".

Preparação do Braga após derrota com o Marselha: "Sei quanto é difícil. Na altura do jogo com o Marselha e do desgaste que tivemos para ganhar, não foi fácil preparar o jogo seguinte. O Braga já demonstrou o objetivo de ficar nos três primeiros, com segundas opções que dão profundidade para o fazer. Esperamos um Braga forte. São jogos diferentes, o Braga tem estado muito estável, não vamos encontrar uma equipa destroçada só porque teve um resultado negativo. Nós estamos preparados para encontrar o melhor Braga, motivados para jogar em Guimarães. Tenho a certeza que o nosso 'inferno branco' vai estar pronto para dar uma demonstração de força".

Sobre a arbitragem e o VAR: "Não sou homem de fugir à responsabilidade. Assumimos a nossa responsabilidade, mas falo por mim, falo também porque vejo insatisfação dos jogadores, dos adeptos. Mas o VAR, nos últimos jogos, tem ficando aquém do que pode fazer. É uma ferramenta genial, que pode ajudar os árbitros, mas os árbitros não têm ajuizado da melhor forma. Lamento que se venham desculpar para alguns jogos [Conselho de Arbitragem apontou erro no critério quando não o fazem para outros. O Vitória merecia um tratamento igual ao de outros clubes. Em Moreira de Cónegos e no último jogo o VAR penalizou-os imenso. Se há situações para serem julgadas de semana a semana, todas as equipas têm de ter o mesmo tratamento. Para um determinado jogo há um certo tipo de desculpas e para outros não há. Não gosto de ver estas situações para determinados clubes. Tivemos uma reunião entre todos os clubes, mas, pelos vistos, as coisas não resultaram. Não somos de vir para a praça pública, mas, face a estas situações somos obrigados a defender o Vitória. Há uma descrença muito grande por aquilo que tem acontecido".

Lesões: "Tirando o Jubal, que ainda vamos avaliar amanhã [sábado], todos eles estão preparados para ir a jogo. Em termos físicos, não ao seu melhor nível, mas, de grosso modo, estão todos preparados para o jogo".

Sobre Welthon: "O Welthon é um jogador que toda a gente conhece, que faz golos, muito forte na meia distância, forte na ligação de setores, que se enquadra no que queremos, um bocadinho diferente do Rafael Martins, do Óscar [Estupiñán] e do Junior Tallo. Vem ajudar, como o João Afonso".

Sobre Konan e o racismo: "Qualquer ato qie represente qualquer tipo de homofobia ou de racismo é condenável. No Bessa, os nossos adeptos foram um espetáculo dentro do próprio espetáculo e isso só demonstra que o Vitória é muito mais do que três ou quatro pessoas. Quando isto aconteceu ao Konan, todo o grupo saiu em defesa dele. Estamos unidos e coesos, porque faz parte da nossa família. Pessoas que têm este tipo de comportamentos neste século... Estamos aqui prontos para protegê-lo e para demonstrar que é positivo o que aconteceu com ele".

Jogo com o Boavista e expectativa: "Já falámos sobre isso. Tivemos uma primeira parte em que entrámos mal e o Nuno Almeida, que não foi feliz. Temos que dizer friamente tudo isto. O que lhe posso dizer é que temos sido fortes em casa, estamos bem, fortes e queremos demonstrá-lo. Espero isenção total e máxima atenção do VAR, que analise ao pormenor e que seja tão minucioso com o Vitória como é com os outros".