V. Guimarães abre as portas do treino na sexta-feira

Sócios e adeptos poderão ver um treino da equipa de Pedro Martins pela primeira vez na presente temporada.

O treino do Vitória de Guimarães da próxima sexta-feira (10 horas, no Complexo) será à porta aberta. Depois dos incidentes entre adeptos e jogadores durante a sessão de trabalho da manhã desta quarta-feira, os responsáveis vitorianos decidiram que vão abrir as portas do Complexo Desportivo do Vitória SC para o apronto da equipa orientada por Pedro Martins. Esta será a primeira vez esta época que os sócios e adeptos podem assistir a um treino do Vitória.

Recorde-se que, esta quarta-feira, cerca de três dezenas de adeptos invadiram o centro de treinos do V. Guimarães, partindo para confrontos físicos com os jogadores. A sessão de trabalho do plantel vimaranense era à porta fechada, contudo, os adeptos entraram nas instalações e, depois de pedirem satisfações sobre o momento atual da equipa, exigiram mais dos comandados de Pedro Martins. Alguns jogadores terão respondido e, depois da troca de argumentos, surgiram as agressões.

Entrentanto, o V. Guimarães emitiu um comunicado, em que garantiu que irá tomar "de imediato todas as medidas legais" para identificar"os adeptos que invadiram o treino da equipa principal.