V. Guimarães à conquista de Londres: mais de 2000 adeptos esperados no Emirates

Em dezembro de 2005 estiveram cerca de três mil vitorianos em casa do Sevilha, naquela que terá sido a maior deslocação de adeptos ao estrangeiro. Jogo com o Arsenal vai ter números também fortes.

O Emirates Stadium, casa do Arsenal, que tem capacidade para mais de 60 mil espectadores, vai ser palco daqui a duas semanas de uma das maiores deslocações de adeptos do Vitória ao estrangeiro.

Mais de dois mil apoiantes da equipa minhota vão marcar presença no recinto londrino para a terceira jornada do Grupo F, num jogo com carácter decisivo para as contas do apuramento. Depois de duas derrotas, a esperança do Vitória de seguir em frente na competição é muito reduzida, mas nem isso arrefece o entusiasmo da massa adepta.

Depois de, na semana passada, os 1500 bilhetes enviados pelos gunners terem esgotado rapidamente, o Vitória pediu um reforço de ingressos para fazer face à elevada procura por parte dos adeptos. Ontem, o clube começou a vender esses bilhetes, com a expectativa de poder ocupar mais de duas mil cadeiras no estádio londrino no dia 24.

O nome do adversário, mais o magnetismo da capital de Inglaterra e as facilidades de deslocação, face às inúmeras opções aéreas existentes a partir do Porto, ajudam também a explicar esta invasão de adeptos vitorianos. Tal como na primeira remessa, o preço de cada bilhete é de 17,50 euros, um valor acessível, sobretudo por estar em causa um jogo de uma competição europeia.

O apoio expressivo que o Vitória vai ter em Londres fica em linha com algumas das maiores deslocações de adeptos do clube ao estrangeiro. Talvez a maior de todas tenha sido a Sevilha, na temporada 2005/06, num jogo relativo à ainda denominada Taça UEFA, com a presença de cerca de três mil adeptos nas bancadas do Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Já agora, a equipa vimaranense perdeu esse jogo por 3-1 (nessa época, o Sevilha conquistou a Taça UEFA). Mais recentemente, isto é, na época 2013/14, já com o desenho atual da Liga Europa, a formação vitoriana também jogou em Sevilha mas perante o Real Bétis, tendo dado nas vistas com a colocação de cerca de dois mil adeptos nas bancadas do Estádio Benito Villamarín (nova derrota, mas pela margem mínima, 1-0).