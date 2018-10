Uma bela maneira de terminar com o jejum... a lembrar um famoso bis

Alexandre Guedes confirmou na Madeira uma apetência para marcar a dobrar, tendo conseguido o sexto bis de uma carreira ainda curta. Em 2016/17, no Aves, chegou mesmo a bisar por três vezes.

Titular pelo segundo jogo consecutivo no campeonato, Alexandre Guedes estreou-se a marcar nesta época e logo em dose dupla. Aos 24 anos, o ponta de lança do Vitória confirmou no Funchal, diante do Marítimo, a apetência por bisar; foi a sexta vez que marcou dois golos num jogo.

O bis mais famoso que Guedes conseguiu foi na temporada passada, na final da Taça de Portugal, frente ao Sporting, apontando os dois golos do triunfo do Aves no Jamor. Na época anterior, ou seja, em 2016/17, fez ainda melhor, com três bis no campeonato da II Liga, também na equipa avense, numa época em que terminou com 13 golos. Em 2015/16, outra vez no Aves e também na II Liga, acertou 14 vezes nas balizas adversárias, tendo feito um bis.

O feito de Alexandre Guedes na Madeira colocou um ponto final no jejum dos pontas de lança da equipa de Luís Castro. Até à sétima jornada, o Vitória tinha nove golos marcados, mas nenhum tinha sido da responsabilidade dos homens de área (Tallo, Welthon e o próprio Alexandre Guedes). O ex-jogador do Aves ajudou também a quebrar aquilo que estava a tornar-se uma regra, que era a dificuldade de o Vitória marcar golos na primeira parte. Até ao jogo com o Marítimo, só um golo tinha sido apontado antes do intervalo: Wakaso, no jogo com o Tondela. Ou seja, a jogar fora de casa, Guedes obteve o primeiro remate certeiro da equipa minhota nos primeiros 45 minutos.

De referir ainda que o camisola 9 saiu queixoso do duelo com o Marítimo, tendo sido substituído aos 88 minutos, mas tal não se deveu a lesão, apenas ao cansaço depois de uma partida intensa.