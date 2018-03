Um registo impensável e a primeira missão de Peseiro

Número assustador de golos sofridos leva José Peseiro a dedicar especial atenção à defesa.

O Vitória chega à 25.ª jornada com um impensável registo de 46 golos sofridos, tendo, a par do Estoril (jogo de ontem não contabilizado), a defesa mais batida do campeonato. Um cenário que levou José Peseiro a escolher como primeira missão do seu trabalho em Guimarães a eficácia na retaguarda. E, fazendo jus à ideia de jogo sustentada pelo treinador, uma boa maneira de não sofrer golos passa também por jogar ao ataque, retirando posse de bola ao adversário. A expectativa é enorme em torno da estreia de José Peseiro no Vitória, num regresso ao futebol português mais de um ano depois de ter saído do Braga.

Dando uma espreitadela ao passado, e tendo como ponto de partida a época de regresso do Vitória à I Liga (2007/08), esta já é a terceira temporada com mais golos sofridos, isto numa altura em que há dez jornadas para disputar. Em 2015/16, numa época também marcada pela troca de treinadores (Armando Evangelista deu lugar a Sérgio Conceição), a equipa minhota sofreu 53 golos. Ou seja, com o que resta disputar do campeonato, o Vitória arrisca-se a bater esse número.

No meio da permeabilidade defensiva, há outro fator que salta à vista, o dos golos sofridos nos jogos em casa. Com 23 golos encaixados (só o Tondela tem mais, com 24), esta já é a pior época nesse capítulo levando em avaliação a última década. O número mais aproximado registou-se em 2012/13, com 22 golos consentidos no D. Afonso Henriques.

A última vez que o Vitória não sofreu golos foi na longínqua 14.ª jornada, em dezembro, com um triunfo por 1-0 perante o Feirense. Daí para cá, 12 partidas sempre com golos encaixados, e apenas duas vitórias (Estoril e Paços de Ferreira). As várias lesões de Pedro Henrique, Jubal, Marcos Valente, Wakaso e Celis, motivando mexidas constantes nos centrais e nos médios com responsabilidade defensiva, ajudam a explicar o descalabro.

Resta dizer que a estreia de Peseiro vai acontecer perante um adversário que recentemente tem obtido bons resultados em Guimarães. Nas duas últimas épocas houve empates (1-1) e em 2014/15 o Belenenses ganhou por 0-1.