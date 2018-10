Tridente ofensivo está com pé quente antes da estreia no dérbi

Tyler Boyd, Alexandre Guedes e Davidson marcaram cinco golos nos dois últimos jogos, metade da produção da equipa.

Sem Ola John e João Carlos Teixeira, lesionados, Tyler Boyd vai recuperar a titularidade no campeonato no dérbi escaldante com o Braga, na sexta-feira, formando com Alexandre Guedes e Davidson o tridente ofensivo do Vitória. Ora, o rendimento recente dos três avançados não deixa de ser encorajador para os vimaranenses, tanto ao nível dos golos marcados (cinco), como de assistências realizadas (três).

No começo da temporada, Luís Castro mudou várias vezes a composição do ataque, alterações justificadas com a ausência de resultados convincentes e lesões, mas a segunda parte do jogo com o Portimonense marcou o início de um novo ciclo. Davidson e Ola John fixaram-se nas alas e começaram a servir o ponta de lança Alexandre Guedes; os resultados apareceram ao segundo jogo, perante o Marítimo, no Funchal, com uma assistência do ex-flaviense e dois golos do ex-jogador do Aves. Entretanto, a lesão de Ola John abriu a porta do onze a Tyler Boyd, não tendo sido ingénua a colocação deste tridente ofensivo no jogo da Taça de Portugal, numa altura em que o treinador optou por rodar a maior parte da equipa. O objetivo foi mesmo testar o ataque para o dérbi do Minho e a resposta dos jogadores agradou à estrutura vitoriana, com um golo e duas assistências do extremo neozelandês e um remate certeiro para Davidson e também para Alexandre Guedes.

O jogo de sexta-feira em Guimarães vai ser especial para estes três jogadores, todos estreantes em dérbis do Minho. Ao serviço de outros clubes, Davidson é o único que guarda uma história inspiradora em relação ao Braga; na época 2016/17, num dos últimos jogos com a camisola do Covilhã (transferiu-se para o Chaves menos de um mês depois), o extremo brasileiro gelou a Pedreira nos oitavos de final da Taça de Portugal, ao marcar o golo do triunfo dos serranos quase a terminar o jogo, completando, assim, a reviravolta no marcador.